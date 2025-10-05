Frente fria vai trazer chuva ao estado de SP; veja quando

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Domingo (05/10) e Segunda-feira (06/10)



O Tempo volta a ficar estável em todo estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas, em função da massa de ar seco que intensifica-se sobre o estado, mantendo as temperaturas elevadas.

Terça-feira (07/10) e Quarta-feira (08/10)



Com a chegada em São Paulo de uma nova frente fria, a Tendência do Tempo indica, céu nublado com chuvas e trovoadas. Temperaturas em declínio na quarta-feira (08/10). (fonte IPMET)

Leia Também