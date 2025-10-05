(16) 99963-6036
domingo, 05 de outubro de 2025
Previsão do tempo

Frente fria vai trazer chuva ao estado de SP; veja quando

05 Out 2025 - 08h35Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Domingo (05/10) e Segunda-feira (06/10)


O Tempo volta a ficar estável em todo estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas, em função da massa de ar seco que intensifica-se sobre o estado, mantendo as temperaturas elevadas.

Terça-feira (07/10) e Quarta-feira (08/10)


Com a chegada em São Paulo de uma nova frente fria, a Tendência do Tempo indica, céu nublado com chuvas e trovoadas. Temperaturas em declínio na quarta-feira (08/10). (fonte IPMET)

Leia Também

Outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas finais 7 e 8
Licenciamento16h12 - 03 Out 2025

Outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas finais 7 e 8

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
Estado06h07 - 02 Out 2025

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas
Estado16h47 - 01 Out 2025

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Calorão continua pelo menos até o próximo sábado
Previsão do tempo 07h11 - 01 Out 2025

Calorão continua pelo menos até o próximo sábado

Governo de SP monta gabinete de crise e anuncia medidas contra intoxicação por metanol
Estado15h09 - 30 Set 2025

Governo de SP monta gabinete de crise e anuncia medidas contra intoxicação por metanol

Últimas Notícias