Alivio ao tempo seco

Frente fria vai trazer chuva ao estado de São Paulo; veja quando

11 Set 2025 - 07h59Por Da redação
Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilMulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quinta-feira (11/09)


Sistema de alta pressão deixa o Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, pouca nebulosidade, sem chuva e com baixos percentuais de Umidade Relativa do ar. Temperaturas máximas em elevação.

Sexta-feira (12/09) e Domingo (14/09)


Massa de ar seco permanece atuando no interior do estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol, pouca nebulosidade e baixos percentuais de umidade do ar. Apenas no sul e na faixa leste do estado, há previsão de aumento da nebulosidade e de chuvas isoladas, fracas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. As Temperaturas permanecem baixas no início do dia e elevadas durante a tarde.

Segunda-feira (15/09) e Terça-feira (16/07)


A segunda feira começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria do estado paulista, gera áreas de instabilidade a partir da tarde, provocando chuvas isoladas em algumas regiões. Na terça-feira, este sistema desloca-se pelo estado, aumentando a condição de instabilidade com novas áreas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas seguem elevadas, principalmente na segunda. (Fonte IPMET)

