Frente fria se aproxima trazendo chuva

Motociclista transita pela chuva em São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (23/04)

O Tempo segue estável com poucas nuvens no estado de São Paulo, durante o período da manhã. No decorrer da tarde, áreas de chuvas isoladas se formarão no norte e nordeste do estado, causadas por uma instabilidade vinda de norte. Temperaturas estáveis, amenas entre a noite ao inicio da manhã.

Quinta-feira (24/04)

Céu com poucas nuvens e sem chuva pela manhã no estado de São Paulo. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas a aproximação de uma nova frente fria, que desloca-se pelo litoral paulista na quinta-feira, favorecerão o aumento da nebulosidade a partir das regiões oeste e sul do estado, com previsão de chuvas moderadas a fortes em várias regiões paulistas.

Sexta-feira (25/04)

Frente fria desloca-se pelo litoral paulista em direção ao Rio de Janeiro, mantendo o Tempo instável no estado de São Paulo, com áreas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente entre os períodos da manhã e tarde. Temperaturas amenas. IPMET

