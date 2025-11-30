(16) 99963-6036
Frente fria se aproxima do estado de SP e vai provocar chuva forte

30 Nov 2025 - 19h49Por Da redação
Mulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilMulher usa guarda chuva para se proteger - Crédito: Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil


Segunda-feira (01/12)

Manhã com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no estado de São Paulo. A partir da tarde, ocorrem pancadas de chuva isoladas, em função da aproximação de uma nova frente fria, associada a um centro de baixa pressão no oceano. As temperaturas continuam elevadas.


 

Terça-feira (02/12) e Quarta-feira (03/12)

Frente fria associada ao centro de baixa pressão no oceano, chega ao estado de São Paulo aumentando a nebulosidade e causando áreas de chuvas, eventualmente fortes e acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e rajadas de ventos. Essa condição de instabilidade persistiu no estado paulista durante a quarta-feira. Temperaturas em declínio.

Quinta-feira (04/12)

Frente fria afastada do estado de São Paulo, porém, permanece a condição de instabilidade com previsão de chuvas para o estado de São Paulo, principalmente para os setores norte e nordeste. Fonte IPMET

