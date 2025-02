Frente fria no oceano deixa tempo instável; calor volta com tudo no domingo

Pedestre se protege da chuva no Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Sexta-feira (14/02) e Sábado (15/02)



Frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral paulista, atingindo o litoral do Rio de Janeiro no decorrer do sábado. A condição de Tempo sobre o estado de São Paulo permanece instável, com céu nublado e ocorrências de chuvas na região sul e na faixa leste do estado. Demais regiões, céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas a partir do período da tarde. Temperaturas em elevação.

Domingo (16/02)



Frente fria se afasta do litoral sudeste do Brasil, diminuindo as instabilidade sobre o estado de São Paulo. No entanto, permanece com previsão de chuvas isoladas a partir da tarde, devido ao aquecimento diurno. Temperaturas elevadas. (IPMET)

