Frente fria no litoral provoca chuvas isoladas; temperaturas em ligeiro declínio

Terça-feira (26/08) e Quarta-feira (27/08)



Frente fria desloca-se pelo oceano próximo ao litoral paulista, causando instabilidades, como aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas, principalmente nas regiões sul e leste do estado, além da faixa litorânea. Temperaturas em leve declínio.

Quinta-feira (28/08) e Sexta-feira (29/08)



A condição de instabilidade persiste no estado de São Paulo, com sol entre nuvens e com previsão de chuvas isoladas em algumas regiões do estado, a partir da tarde, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente. Temperaturas estáveis. (ipmet)

Leia Também