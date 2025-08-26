(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Previsão do tempo

Frente fria no litoral provoca chuvas isoladas; temperaturas em ligeiro declínio

26 Ago 2025 - 07h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Frente fria no litoral provoca chuvas isoladas; temperaturas em ligeiro declínio -

Terça-feira (26/08) e Quarta-feira (27/08)


Frente fria desloca-se pelo oceano próximo ao litoral paulista, causando instabilidades, como aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas, principalmente nas regiões sul e leste do estado, além da faixa litorânea. Temperaturas em leve declínio.

Quinta-feira (28/08) e Sexta-feira (29/08)


A condição de instabilidade persiste no estado de São Paulo, com sol entre nuvens e com previsão de chuvas isoladas em algumas regiões do estado, a partir da tarde, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente. Temperaturas estáveis. (ipmet)

Leia Também

Família da região desaparece em embarcação no litoral paulista
Estado14h25 - 26 Ago 2025

Família da região desaparece em embarcação no litoral paulista

Competição USP de Conhecimentos mobiliza 157 mil estudantes de escolas públicas em sua 9ª edição
Cuco 202508h38 - 25 Ago 2025

Competição USP de Conhecimentos mobiliza 157 mil estudantes de escolas públicas em sua 9ª edição

Frente fria chega ao estado de SP provocando chuvas isoladas e queda nas temperaturas
Previsão do tempo 07h33 - 24 Ago 2025

Frente fria chega ao estado de SP provocando chuvas isoladas e queda nas temperaturas

Calor fora de época continua pelo menos até a próxima segunda-feira
Previsão do tempo 07h43 - 23 Ago 2025

Calor fora de época continua pelo menos até a próxima segunda-feira

Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia na segunda-feira (25)
Estado22h15 - 22 Ago 2025

Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia na segunda-feira (25)

Últimas Notícias