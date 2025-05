Frente fria muda o tempo no estado de SP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Frio - Crédito: Agência Brasil

O próximo sábado (10) começará com céu claro a parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria deverá provocar mudanças nas condições climáticas ao longo do dia, causando instabilidades e áreas de chuvas isoladas em algumas regiões paulistas.

De acordo com a previsão, no domingo (11), a frente fria avançará em direção ao estado do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a instabilidade climática permanecerá nas regiões norte e leste de São Paulo, mantendo a possibilidade de precipitações localizadas.

Além disso, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal contribuirá para a queda das temperaturas a partir de domingo, trazendo um clima mais ameno para o estado. (IPMET)

Leia Também