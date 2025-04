Frente fria muda o clima no estado de São Paulo neste fim de semana

Uma frente fria avança pelo litoral paulista neste sábado, 19 de abril, e mantém o tempo instável em várias regiões do estado. A previsão é de céu nublado com chuvas mais constantes na região oeste, enquanto nas demais áreas do estado, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e com fraca intensidade.

No domingo, dia 20, e na segunda-feira, feriado de Tiradentes, a frente fria já estará se deslocando para o estado do Rio de Janeiro. Com isso, o tempo melhora no interior paulista, onde a previsão é de pouca nebulosidade e ausência de chuvas. Já na faixa leste, que inclui a capital e o litoral, o céu segue nublado com chuvas fracas e isoladas, devido à umidade que vem do oceano, associada a um sistema de alta pressão pós-frontal.

As temperaturas devem cair nos próximos dias, principalmente nas áreas mais próximas ao litoral. Portanto, prepare o agasalho!



Com informações do IPMET

