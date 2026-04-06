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segunda, 06 de abril de 2026
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Frente fria irá provocar chuvas e queda nas temperaturas; saiba quando

06 Abr 2026 - 06h26Por Da redação
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Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCAPedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Segunda-feira (06/04)


Frente fria afasta-se do litoral paulista e a semana começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva pela manhã no estado de São Paulo, exceto na faixa litorânea, que permanece com previsão de chuvas isoladas. A partir da tarde, pancadas de chuva, ocasionalmente fortes, voltam a se formar em várias regiões paulistas. Temperaturas continuam elevadas.

Terça-feira (07/04)


Manhã com céu parcialmente nublado e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão para áreas isoladas de chuvas, ocasionalmente forte, a partir do oeste e sul do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria. Temperaturas estáveis.

Quarta-feira (08/04) e Quinta-feira (09/04)


Frente fria avança pelo estado de São Paulo, associada a um forte sistema de baixa pressão localizado na altura do litoral paulista, causando instabilidades e deixando o céu nublado e com chuvas em várias regiões do estado. Algumas serão mais intensas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. As temperaturas entrarão em declínio. (IPMET)

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