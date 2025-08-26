Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Domingo (24/08) e Segunda-feira (25/08)



Tempo estável na maior parte do interior do estado de São Paulo, com sol, poucas nuvens e sem chuva. Na região sul e na faixa leste paulista, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos de sul que trazem umidade do oceano para o continente e aproximação de uma nova frente fria, que chegará ao litoral paulista na terça-feira. Temperaturas seguem elevadas

Terça-feira (26/08)



Frente fria chega ao estado de São Paulo causando instabilidades, como aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente no sul e leste do estado. Temperaturas com leve declínio. (IPMET)

