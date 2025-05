Frente fria avança sobre o estado de SP trazendo chuva e queda nas temperaturas

Quarta-feira (28/05)



Frente fria desloca-se sobre o estado de São Paulo, ocasionando aumento da nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas no decorrer do dia, a partir do oeste paulista. Temperaturas entrarão em declínio.



Quinta-feira (29/05) e Sexta-feira (30/05)



Com o deslocamento da frente fria para o oceano Atlântico, uma massa de ar frio de origem polar atuará no centro-sul do Brasil. Esse sistema deixará o Tempo com pouca nebulosidade no estado de São Paulo e com queda acentuada nas temperaturas. (IPMET)

