Frente fria avança e traz chuva ao estado de SP

Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Segunda-feira (27/10)

Manhã com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria, ocasiona aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva, a partir das regiões oeste e sul do estado.

Terça-feira (28/10) e Quarta-feira (29/10)

A frente fria avança pelo estado de São Paulo, deixando o céu nublado e causando áreas de chuvas em várias regiões do estado, algumas acompanhadas por trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de vento. A condição de instabilidade sobre o estado persiste até quarta-feira. As temperaturas entrarão em declínio. (IPMET)

