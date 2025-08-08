Frente fria avança e provoca chuva e queda acentuada de temperatura no estado São Paulo

Pedestres se abrigam do frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Segundo previsão do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral paulista, avança nesta sexta-feira (8) pelo estado de São Paulo, provocando céu nublado, chuvas e trovoadas isoladas em diversas regiões.

Na retaguarda do sistema, uma nova massa de ar frio de origem polar deve causar queda acentuada nas temperaturas.

No sábado (9) e domingo (10), a frente fria se desloca para o litoral do Rio de Janeiro, enquanto um sistema de alta pressão pós-frontal estabiliza o tempo no estado, mantendo o céu sem chuva na maior parte das regiões. Apenas a faixa leste paulista deve continuar com muita nebulosidade e chuvas isoladas, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente e à influência de um centro de baixa pressão próximo à costa.

Para domingo, o IPMET prevê ainda chuvas fracas no litoral norte. As temperaturas seguirão em declínio acentuado ao longo do fim de semana.

