Financiamento de veículos cai 11,5% no estado de São Paulo em abril

O financiamento de veículos no estado de São Paulo registrou queda de 11,5% em abril deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. De acordo com dados divulgados pela B3, foram financiados 146,4 mil veículos entre novos e usados no mês. Apesar do recuo anual, houve um leve aumento de 1% em relação a março de 2025.

Automóveis Leves

No segmento de automóveis leves, a retração foi de 10,4% em relação a abril do ano passado. Porém, frente a março deste ano, o setor registrou crescimento de 1,5%, indicando sinais de recuperação mensal.

Motos

O financiamento de motos se destacou positivamente, com um crescimento de 12,9% em comparação a abril de 2024. No entanto, em relação ao mês anterior, houve uma leve redução de 1,1%.

Veículos Pesados

Os veículos pesados tiveram um desempenho mais fraco no comparativo anual, com uma queda de 11,9%. Em relação a março de 2025, contudo, o segmento apresentou recuperação, com alta de 2,5%.

Os dados revelam oscilações distintas entre os segmentos, refletindo as dinâmicas do mercado e o comportamento dos consumidores no Estado.

