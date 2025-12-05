(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Previsão do tempo

Final de semana será de tempo seco e calor, mas chuva volta ao estado de SP; veja quando

05 Dez 2025 - 07h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCAPedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA


Sexta-feira (05/12) a Domingo (07/12)


Tempo estável no estado de São Paulo, com sol entre poucas nuvens na maior parte do período, porém, ainda há previsão de chuvas isoladas de curta duração nos períodos da tarde e noite, principalmente nos setores norte, nordeste e leste do estado. Temperaturas elevadas.

Segunda-feira (08/12)


A presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente, favorece a formação de áreas de instabilidade, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas, no estado de São Paulo. (IPMET)

Leia Também

USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking britânico
Estado11h13 - 04 Dez 2025

USP é a melhor universidade da América Latina, segundo ranking britânico

Pancadas de chuva podem atingir São Carlos nesta quarta-feira
Previsão do tempo 07h18 - 03 Dez 2025

Pancadas de chuva podem atingir São Carlos nesta quarta-feira

Pesquisa identifica nova espécie de inseto que ataca lavouras de cana-de-açúcar
Agricultura 10h11 - 01 Dez 2025

Pesquisa identifica nova espécie de inseto que ataca lavouras de cana-de-açúcar

Frente fria se aproxima do estado de SP e vai provocar chuva forte
Previsão do tempo 19h49 - 30 Nov 2025

Frente fria se aproxima do estado de SP e vai provocar chuva forte

Mais de 17 mil cartas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção no interior de SP
Estado14h28 - 28 Nov 2025

Mais de 17 mil cartas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção no interior de SP

Últimas Notícias