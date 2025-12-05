Final de semana será de tempo seco e calor, mas chuva volta ao estado de SP; veja quando

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA



Sexta-feira (05/12) a Domingo (07/12)



Tempo estável no estado de São Paulo, com sol entre poucas nuvens na maior parte do período, porém, ainda há previsão de chuvas isoladas de curta duração nos períodos da tarde e noite, principalmente nos setores norte, nordeste e leste do estado. Temperaturas elevadas.

Segunda-feira (08/12)



A presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente, favorece a formação de áreas de instabilidade, ocasionando aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas, no estado de São Paulo. (IPMET)

Leia Também