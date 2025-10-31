Final de semana será de tempo instável

Sexta-feira (31/10)



O Tempo segue instável no estado de São Paulo, com nebulosidade e com áreas de chuvas isoladas, eventualmente fortes, além de períodos de melhoria. Essa condição persiste ao longo do dia, devido à propagação de áreas de instabilidades e a presença de uma frente fria na costa Região Sudeste. Temperaturas amenas.

Sábado (01/11) e Domingo (02/11)



A formação de uma área de baixa pressão, intensifica a condição de instabilidade no estado de São Paulo, causando pancadas de chuvas com eventuais trovoadas e descargas elétricas em várias regiões do estado, principalmente na manhã de domingo onde há previsão de chuvas mais intensas. Períodos de melhoria são previstos ao longo do dia. Temperaturas se mantém amenas. (IPMET)

Leia Também