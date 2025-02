Sábado (08/02) a Segunda-feira (10/02)

Céu com pouca nebulosidade, sem chuva, no estado de São Paulo, durante o período da manhã, exceto no litoral sul do estado, onde a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas/fortes. A partir da tarde, para todo estado, há previsão de chuvas isoladas , algumas com forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas. Temperaturas elevadas. (IPMET)

