Final de semana será de calor, mas nova frente fria está a caminho trazendo chuva e frio

23 Out 2025 - 10h48Por Da redação
Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCAPedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Quinta-feira (23/10) até Domingo (26/10)


Massa de ar seco inibe a formação de nuvens no estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com predomínio de sol, céu claro e sem chuva em todas as regiões paulistas. Temperaturas amenas durante a noite ao inicio da manhã e em elevação a tarde.

Segunda-feira (27/10)


Manhã com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em grande parte do estado de São Paulo. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria causará aumento da nebulosidade com previsão de pancadas de chuva, a partir das regiões oeste e sul do estado. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (28/10) e Quarta-feira (29/10


Frente fria avança pelo estado de São Paulo, deixando o céu nublado e causando áreas de chuvas em várias regiões do estado, algumas acompanhadas por trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas de vento. A condição de instabilidade sobre o estado, persiste até a quarta-feira. As temperaturas entram em declínio. (IPMET)

