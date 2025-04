Feriado do Dia do Trabalhador deve movimentar 3,9 milhões de veículos nas rodovias concedidas

Para garantir a fluidez e a segurança dos motoristas, as concessionárias estarão operando com capacidade total - Crédito: Governo de SP

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa é de que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária Ecovias Imigrantes estima que entre 198 mil e 305 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre a 0h de quarta-feira (30) e a 0h de segunda-feira (5). O fluxo no sentido capital deve ser maior no sábado (2), das 10h às 22h. Para facilitar o tráfego, será ativada a Operação Subida (2×8), disponibilizando as pistas Norte e Sul da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta para a subida, enquanto a descida ocorrerá pela pista Sul da Anchieta.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deverá receber 1,1 milhão de veículos entre os dias 30 de abril e 5 de maio, com picos de saída esperados na quarta-feira (30) das 16h às 20h, e na quinta-feira (1) das 9h às 13h. O retorno do feriado tende a ser mais intenso no domingo (4), das 15h às 22h.

No Sistema Raposo-Castello, estima-se a circulação de 1,4 milhão de veículos durante o período, com maior fluxo nos dias 30 de abril, 1º e 4 de maio. Os horários críticos concentram-se entre 9h e 12h e 16h e 18h, tanto na saída quanto no retorno. A sexta-feira (2) será marcada pelo alto fluxo de veículos no sentido capital.

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob administração da Ecovias Leste Paulista, prevê uma movimentação entre 445 mil e 684 mil veículos entre os dias 30 de abril e 5 de maio, com saída intensa entre 16h e 19h de quarta-feira (30) e das 8h às 13h de quinta-feira (1º). O retorno à capital será mais concentrado no domingo (4), entre 11h e 20h.

Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 174 mil veículos devem circular pelo trecho no período de 30 de abril a 5 de maio, com horários de pico entre 9h e 12h e 16h e 18h. Em toda a malha rodoviária da concessionária CNL, que administra as rodovias SP-088, SP-098, SP-055 (Riviera/Santos) e SP-055 (Praia Grande/Miracatu), o tráfego esperado é superior a 325 mil veículos.

