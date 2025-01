Feriado de Ano Novo registra 3,14 milhões de veículos nas rodovias

Compartilhar no facebook

Rodovia dos Imigrantes no caminho da praia - Crédito: SCA

O feriado de Ano Novo registrou o movimento de 3,14 milhões de veículos nas rodovias concedidas, sendo 1,11 milhão somente rumo à capital paulista e 928 mil ao interior, segundo levantamento do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

No Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, operado pela ViaOeste, o fluxo foi de, aproximadamente, 724 mil veículos entre 28 de dezembro até as 15h de 1º de janeiro. Mais de 627 mil veículos circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes no mesmo período.

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), 723 mil veículos desceram a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), 411 mil veículos passaram pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos. Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga ao Litoral Norte, foram mais de 354 mil.

Cerca de 300 mil veículos trafegaram pelas rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes; Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga; Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos; e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que conectam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

Para garantir segurança e tranquilidade aos usuários, o Centro de Controle de Informações da ARTESP, junto aos Centros de Controles Operacionais das concessionárias, monitorou, ininterruptamente, mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas durante todo o feriado. Além disso, os usuários tiveram à disposição mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

