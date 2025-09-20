Fazenda de SP cria sistema para monitorar evolução patrimonial de servidores

Cédulas de real (dinheiro) - Crédito: agência Brasil

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) instituiu o Sistema de Acompanhamento da Evolução Patrimonial (SAEP), iniciativa inédita na administração estadual. O instrumento representa um avanço significativo no controle, conformidade, integridade e na transparência da gestão pública, pois possibilita a identificação de indícios de enriquecimento ilícito e, consequentemente, atos que possam comprometer a probidade administrativa, constituindo instrumento de tutela do patrimônio público e de prevenção à corrupção e desvio de conduta.

A Resolução SFP nº 30 foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (17).

Desenvolvido pela Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp), o sistema realiza de forma totalmente automatizada os cálculos de compatibilidade da evolução patrimonial, com base nas declarações apresentadas pelos servidores da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual da Sefaz-SP. Essa automatização elimina a necessidade de intervenção manual pela equipe especializada da Corregedoria, garantindo maior agilidade, precisão e imparcialidade na análise dos dados.

Além da eficiência nos processos, o SAEP foi concebido com alto padrão de segurança, assegurando a confidencialidade e a integridade das informações. Todos os dados enviados são protegidos por criptografia e armazenados sob protocolos modernos de segurança da informação, o que garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Dessa forma, o sistema não apenas cumpre sua função de fiscalização e acompanhamento, mas também preserva os direitos e a privacidade dos servidores.

O sistema promove uma fiscalização mais eficaz, fortalece a confiança da sociedade nas instituições e consolida um ambiente de integridade dentro da administração tributária. Trata-se de uma ferramenta moderna, segura e indispensável para o aprimoramento contínuo das práticas de controle interno.

Com a implementação do SAEP, a Corregedoria da Fiscalização Tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento reafirma seu compromisso com a inovação, o controle interno e o combate à corrupção.

Leia Também