Família morta em acidente é sepultada no interior de SP

A motorista Érika Cristina de Araújo, de 38 anos, Afonso da Silva Gomes, de 48 anos, e a filha do casal, Luiza Cristina de Araújo Gomes, de 11 anos, morreram no local. As outras duas filhas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhadas ao Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim.

Izabela Caroline Araújo Gomes, de 18 anos, morreu logo após dar entrada no hospital. Já sua irmã. Maria Eduarda Gomes de Araújo, de 15 anos, ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e morreu durante a madrugada.