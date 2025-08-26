Família da região desaparece em embarcação no litoral paulista

Crédito: arquivo pessoal

A Marinha do Brasil segue mobilizada nas buscas por uma família de Matão que desapareceu no mar no início da noite do último sábado (23), em Itanhém, na região metropolitana da Baixada Santista.

Na lancha estavam Maria Aparecida da Silva, Lucídio Francisco Dias e o filho Bruno Silva Dias, que até o momento não foram localizados.

De acordo com informações apuradas, um dos tripulantes conseguiu acionar uma marina para pedir socorro antes do sumiço da embarcação. A última posição registrada indicava as coordenadas 24º20’19,8”S / 46º36’19,02”W.

O alerta de desaparecimento foi feito por volta das 18h, momento em que a Marinha deslocou um navio-patrulha para a região. As buscas se concentram no litoral sul de São Paulo, mas até agora não foram encontrados destroços ou indícios de naufrágio.

O caso tem causado angústia em Matão, onde familiares e amigos aguardam ansiosamente por notícias sobre o paradeiro da embarcação e de seus ocupantes.

