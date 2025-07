Etecs e Fatecs divulgam classificação geral nesta segunda-feira

estudante vestibular - Crédito: divulgação

A partir desta segunda-feira (14), estarão disponíveis as listas de classificação geral dos processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2025. A consulta deve ser feita pelos sites oficiais: vestibulinho.etec.sp.gov.br e vestibular.fatec.sp.gov.br , respectivamente. O resultado das Etecs estará disponível a partir das 16 horas. No caso das Fatecs, a divulgação será a partir das 15 horas.

As convocações para matrícula seguirão a ordem decrescente das notas finais, conforme o número de vagas disponíveis em cada curso. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Matrícula nas Etecs

A primeira chamada de matrículas das Etecs, para os cursos presenciais e semipresenciais, será realizada amanhã (15), por e-mail e SMS. O candidato classificado deverá apresentar os documentos entre os dias 16 e 17 de julho. Para cursos da modalidade online, a convocação será feita a partir de 18 de julho e os documentos deverão ser enviados entre os dias 19 e 22 de julho, de forma online.

O detalhamento dos documentos necessários para cada modalidade, as datas e as orientações de matrícula estão disponíveis na Portaria e no Manual do Candidato, pelo site do Vestibulinho .

Matrícula nas Fatecs

A convocação para matrícula das Fatecs será nesta segunda-feira (14). Os candidatos aprovados deverão enviar os documentos entre 15 e 17 de julho, pelo sistema: siga.cps.sp.gov.br/matricula . A segunda chamada será divulgada em 22 de julho, com matrículas nos dias 23 e 24 de julho.

Para efetivar a matrícula, é necessário fazer o upload da documentação contida nos formatos indicados (PDF, JPEG, JPG ou PNG). As Fatecs oferecem computador com acesso à internet para quem precisa realizar o processo nas unidades.

A lista completa de documentos e todas as orientações estão disponíveis na Portaria e no Manual do Candidato, no site do Vestibular .

