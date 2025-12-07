Estudantes da rede estadual poderão almoçar nas escolas durante as férias -

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou que as escolas estaduais com alimentação centralizada estarão abertas durante as férias para oferecer almoço aos estudantes. O atendimento será realizado entre os dias 5 e 30 de janeiro, das 11h às 13h30, mediante cadastro prévio.

Para participar, pais ou responsáveis devem registrar o interesse até 12 de dezembro, diretamente na secretaria da escola ou pela Secretaria Escolar Digital (SED). A medida busca garantir que a rede estadual mantenha o fornecimento de refeições balanceadas também no período de recesso, além de evitar desperdícios de alimentos com o cálculo antecipado da demanda.

Segundo a Seduc-SP, apenas as unidades que contam com cozinheiras contratadas e compra de insumos administrada diretamente pela secretaria irão funcionar no período, seguindo o modelo de alimentação escolar centralizada.

Cardápio especial nas férias

O cardápio do mês de janeiro contará com sugestões preparadas pela equipe de nutricionistas da secretaria, garantindo a oferta de refeições equilibradas aos estudantes mesmo sem aulas. As cozinheiras poderão utilizar como inspiração o e-book “Sabores Paulistas”, que reúne 83 receitas vencedoras do Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares, com pratos elaborados a partir de ingredientes disponíveis nas escolas.

O material está disponível gratuitamente online, e a versão impressa já está sendo distribuída para as 91 Diretorias Regionais de Ensino e para as mais de 5 mil escolas estaduais.

