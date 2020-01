Estradas de SP têm pontos de lentidão na volta feriado de ano-novo

Crédito: Agência Brasil

Nesta quinta-feira (20), as rodovias do Estado de São Paulo registram pontos de lentidão e alguns congestionamentos. A Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo apresentava tráfego lento na pista Marginal, sentido RIO – SP, entre os kms 229 e 230. No sentido SP - RIO o tráfego está normal na pista Expressa.

A rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior do estado, apresenta tráfego normal. A Via Anchieta, que vai da cidade de São Paulo à Baixada Santista, também tem tráfego normal nessa manhã na entrada da capital paulista.

Já a rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Praia Grande, há lentidão por excesso de veículos no sentido litoral (entre os km 46 e km 58) e no sentido São Paulo (entre os km 65 e km 62 e também entre os km 58 e km 46).

Na rodovia Cônego ênico Rangoni (SP 055), que liga a capital ao litoral norte, há congestionamento no sentido SP, entre os km 269,9 e km 268 por excesso de veículos.

O excesso de veículos também provoca congestionamentos na rodovia Padre Manoel da Nóbrega em dois pontos: no sentido Paia Grande/Litoral Sul, entre os km 270,0 e km 274,0 e no sentido SP, entre os km 286,0 e km 280.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tem esquema especial de monitoramento do trânsito nesta -feira (2) nos acessos e chegadas das rodovias, para garantir a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres. O rodízio de veículos está suspenso até o dia .

Os agentes e técnicos da CET também estarão monitorando e operacionalizando o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, para garantir maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos usuários e passageiros.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também