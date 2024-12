Estimativa é que 1,2 mi veículos passem nas rodovias da Arteris ViaPaulista entre Natal e Ano Novo

A Arteris ViaPaulista se prepara para a temporada de festas de final de ano e levantamento interno da empresa estima um fluxo aproximado de 1,263 milhão de veículos considerando Natal e Ano Novo, entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro. A estimativa considera os 720 quilômetros de rodovias sob concessão da empresa, de Franca a Riversul, totalizando dez rodovias: SP-255, SP-249, SP-257, SP-281, SP-304, SP-318, SP-328, SP-330, SP-334 e SP-345.

A partir do dia 23 de dezembro e até o dia 27, o aumento no movimento deve ser de 3% na comparação com dias normais, com um total previsto de 643.686 veículos em deslocamento pelas estradas na região de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Botucatu. Já para o Ano Novo, a previsão indica queda no tráfego e são estimados 619.735 veículos, com predomínio de movimento a partir do dia 30 de dezembro.

“Muitos motoristas e famílias saem em viagem para o Natal com destino ao interior ou ao litoral e já emendam com o Ano Novo, o que explica a diferença no fluxo observado nas rodovias no comparativo com as duas datas”, explica a gerente de Operações, Ana Gonçalves Caetano.

Para garantir a fluidez do tráfego e a segurança nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo, a ViaPaulista estará com todo o efetivo operacional empenhado. Equipes operacionais prestarão atendimento 24h por dia e a concessionária disponibilizará serviços como inspeção de tráfego, guinchos e caminhões-pipa, além de resgate médico e socorro mecânico. As estradas são monitoradas por câmeras, fiscalizadas também 24h por dia por profissionais do Centro de Controle Operacional (CCO).

Os motoristas que estiverem nas rodovias sob gestão da empresa têm à disposição para parada e suporte 19 SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário – bases operacionais) que oferecem wi-fi, banheiros, fraldário e água.

Nas praças de pedágio da ViaPaulista é possível pagar a tarifa com cartão de débito por aproximação, garantindo mais comodidade, agilidade e segurança aos usuários.

Prevenção

Em todo o trecho sob concessão da Arteris ViaPaulista, panes mecânicas foram responsáveis por 42% dos atendimentos prestados pela concessionária de janeiro a outubro de 2024. De um total de 45.987 ocorrências que geraram a necessidade de chamado, 19.343 foram de usuários que tiveram algum tipo de problema mecânico e foram obrigados a parar o veículo e acionar a empresa.

Pneu furado e pane seca, isto é, a falta de combustível, também são demandas comuns e que representam 8,4% e 5,8% do total registrado no período, respectivamente.

A gerente de Operações, Ana Caetano, enfatiza a importância da manutenção veicular e da checagem de itens importantes dos veículos, como nível do óleo do motor, as condições dos pneus, funcionamento das partes elétricas, nível da água do radiador e do fluido de freio.

“Uma manutenção preventiva e adequada ajuda a evitar que o veículo pare de repente na rodovia e por consequência exponha o usuário a riscos desnecessários”, exemplifica a gerente.

Estimativa de fluxo por rodovia no período de fim de ano

Rodovia Anhanguera (SP-330), de Ribeirão Preto a Santa Rita do Passa Quatro, passando por Cravinhos e São Simão: 517 mil veículos.

Rodovia Cândido Portinari (SP-334), de Ribeirão Preto a Franca, passando por Batatais, Brodowski, Jardinópolis e Restinga: 282 mil veículos.

Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), de Ribeirão Preto até Itaporanga, na divisa com o Paraná, passando por Araraquara, Rincão, Boa Esperança, entre outras cidades: 421 mil veículos.

Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto (SP-318), de Rincão a São Carlos: 43 mil veículos.

Leia Também