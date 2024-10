Estado de SP tem maior número de emplacamentos de veículos zero km em 10 anos

Veículos no trânsito - Crédito: Foto: Governo de SP

O Estado de São Paulo registrou novo aumento nos emplacamentos de veículos zero quilômetro realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). De acordo com os dados mais recentes, entre julho e setembro, foram emplacados 303.784 veículos, um avanço de 14% em relação aos 265.878 do mesmo trimestre em 2023.



No acumulado do ano, de janeiro a setembro, já foram contabilizados 845.619 primeiros emplacamentos, praticamente igualando o volume de todo o ano de 2022, que somou 849.458 veículos. Em nove meses, a marca alcançada neste ano é a maior em 10 anos. Nesse mesmo período, em 2014, o registro é de 863.051 emplacamentos.



No último dia 30 de setembro, foram registrados mais de 6.800 novos veículos, sendo que 525 registros ficaram pendentes e serão incluídos na contagem de outubro.

“O Detran-SP tem trabalhado para acompanhar a alta demanda e garantir que o mercado automotivo avance. Nossas equipes têm intensificado as ações para otimizar o atendimento e assegurar que os processos de emplacamento ocorram sem interrupções, o que certamente tem contribuído para esses resultados positivos”, afirma Vinicius Novaes, diretor de Veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).



Em setembro, o Detran-SP recebeu 96.137 solicitações de placas para veículos zero quilômetro, 13% a mais em relação às 84.784 solicitações do mesmo mês de 2023, destacando o esforço contínuo do órgão em atender à demanda crescente com eficiência e agilidade.

Leia Também