Estado de SP registra 2º mês seguido de recuo nas mortes no trânsito

O estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito pelo segundo mês consecutivo. Julho de 2025 praticamente repetiu o mês anterior, junho, que teve retração de 8,3% nos óbitos em relação a junho de 2024. Agora, na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, a redução foi de 8,2%, puxada pela queda nas mortes relacionadas a bicicletas, que recuaram 26,3% e naquelas que envolveram motos, com queda de 10% no mesmo intervalo. No ano, o recuo acumulado no número total de mortes no estado é de 1,4%. Os dados são do Infosiga, a plataforma de estatísticas viárias do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

A retração no total de sinistros de trânsito com vítimas, fatais ou não, foi ainda maior em julho: o estado teve 23,8% menos acidentes com óbitos e lesões do que no mesmo mês do ano passado (11.372 no ano passado, contra 8.670 neste ano). No ano, o total de sinistros com vítimas é um quinto menor que o registrado de janeiro a julho de 2024: 21,2% a menos (80.092 no ano passado, contra 63.122 neste ano).

No caso das bicicletas, que lideram a queda na taxa de óbitos, o recuo ao longo de 2025 é de 8,8%: são 237 mortes de janeiro a julho, ante 260 no mesmo intervalo de 2024. Entre os automóveis, a retração em todo o ano é de 7,7%: 717 óbitos, contra 777 no ano passado. O índice que envolve pedestres também apresenta redução: a diminuição é de 5,6% (832x785 mortes). No caso das motos, que tiveram queda de 10% nas mortes em julho, o consolidado do ano ainda aponta um aumento de óbitos, de 2,9% em relação a 2024.

Grande SP e Ribeirão Preto lideram

A melhoria no trânsito paulista em 2025 tem a contribuição de três cidades: a capital, a vizinha Guarulhos e Ribeirão Preto, no interior. Na capital, as mortes no trânsito caíram 7,8% de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado. Houve reduções em todos os modais: bicicletas (-46,4%), carros (-12,9%), motocicletas (-5,4%) e pedestres (-3,9%).

Em Guarulhos, a retração é de 21%, com queda nos acidentes com pedestres (-53,8%), automóveis (-33,3%) e motos (-4,1%). Já Ribeirão acumula queda de 13% no número de mortes no trânsito neste ano, com recuo nos sinistros envolvendo pedestres (-50%),e motocicletas (-6,3%).

