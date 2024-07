Estado de São Paulo tem maior número de mortes no trânsito desde 2015

SIGA O SCA NO

Local de violento acidente que tirou a vida de um motoboy na última sexta-feira (12) em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Nos primeiros cinco meses deste ano, o estado de São Paulo registrou 2.441 mortes por acidentes de trânsito. Esse é o maior número de óbitos registrado para o período desde 2015, quando começou a série histórica do Infosiga, plataforma de estatísticas de trânsito do governo de São Paulo.

Entre janeiro e maio de 2015, foram registrados 2.673 óbitos no trânsito em todo o estado. Esse número vinha caindo ano a ano, mas voltou a crescer em 2021 e novamente em 2022. Entre janeiro e maio do ano passado, houve uma nova queda, com a notificação de 1.989 mortes em acidentes de trânsito.

Maiores vítimas

Com um total de 1.011 óbitos, os motociclistas são a maioria das vítimas dos acidentes ocorridos neste ano no estado de São Paulo. Em seguida estão os ocupantes de automóveis (540 óbitos), os pedestres (539) e os ciclistas (173).

Atualmente, a taxa de mortalidade no estado de São Paulo para acidentes de trânsito está em 13,46 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. A meta do governo é chegar a uma taxa de 5,68 até o ano de 2030.

