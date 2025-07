Estado abre 5 mil vagas para professores do Ensino Médio Técnico; há oportunidades em São Carlos

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu nesta quinta-feira (17) as inscrições para o processo seletivo simplificado que prevê a contratação temporária de até 5 mil professores para os cursos técnicos do Ensino Médio em 2026. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de agosto no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp25. Há vagas em todas as regiões do Estado, incluindo São Carlos.

Podem participar profissionais com formação em licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios da Deliberação CEE nº 207/2022. A remuneração oferecida é de R$ 5.565,00 para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de carga horária proporcional.

O processo abrange seis eixos tecnológicos: gestão e negócios; saúde; tecnologia da informação; recursos naturais; turismo, hospitalidade e lazer; e controle e processos industriais. A lista completa dos cursos por diretoria regional está no anexo VI do edital.

A seleção será dividida em quatro etapas: prova objetiva, discursiva, prática (envio de vídeo simulando aula) e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva ocorrerão em 28 de setembro, nos 77 municípios-sede das diretorias de ensino. A prova prática deve ser enviada entre 18 de agosto e 15 de setembro.

A taxa de inscrição é de R$ 49,00, com ações afirmativas para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Estrangeiros legalizados no país também podem participar. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até duas diretorias de ensino e dois eixos tecnológicos, desde que os horários das provas não coincidam.

