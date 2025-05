Empurrão em menina termina com 3 feridos a faca

Três feridos durante desentendimento no Jardim Santa Rosa - Crédito: Maury Jr./Matão Urgente

Uma briga terminou com três pessoas feridas a golpes de faca na noite desta quarta-feira, 21, em Matão. O desentendimento teve origem quando um homem teria discutido e empurrado uma menina de 11 anos, no Jardim Santa Rosa, em Matão.

Policiais militares atenderam a ocorrência e apuraram que dois dos envolvidos já teriam socorridos ao pronto socorro da cidade e no interior de uma moradia, havia um terceiro envolvido com um corte profundo na mão esquerda, sendo socorrido pelo SAMU igualmente à instituição de saúde.

Sem “sangue de barata”

No pronto socorro, os PMs apuraram junto ao dono da casa que repousava quando teve a residência invadida por duas pessoas, sendo agredido a golpes de facão. Para se defender, se apoderou de uma faca e golpeou os desafetos.

Um menor de idade, irmão da garota que teria sido empurrada no dia anterior, disse aos PMs que “não tinha sangue de barata” e foi tirar satisfação com o dono da casa e após os golpes, pensou tê-lo matado. O terceiro envolvido, por sua vez, afirmou que o dono da casa o teria provocado em meio a agressão, teria puxado uma faca e praticando os golpes.

De acordo com o apurado, o adolescente sofreu perfuração no tórax e abdômen seguiu para o Centro Cirúrgico do Hospital Carlos Fernando Malzoni. O dono da casa teve ferimento no membro superior esquerdo e aguardava avaliação do ortopedista, pois havia suspeita de lesão em tendões. Já o terceiro envolvido foi atendido e liberado.

