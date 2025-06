Eleições 2026: TRE convoca voluntários para atuar como mesários

Urna Eletrônica - Crédito: divulgação

Faltando pouco mais de um ano para as eleições gerais de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) já está focado na mobilização de cidadãos para atuarem como mesários voluntários. Entre os dias 21 e 30 de junho, o órgão promoverá uma nova campanha de incentivo, com divulgação no “Jornal do Ônibus”, da SPTrans, buscando fortalecer a participação popular na realização das eleições.



Os mesários desempenham um papel crucial para a segurança, organização e transparência da votação, e a conscientização dessa importância tem se refletido no aumento da participação espontânea. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no estado de São Paulo, o percentual de voluntários no primeiro turno foi de 67% dos 412.409 mesárias e mesários convocados nas Eleições 2024 e, no pleito de 2022, foi de 63% do total de 410.282.



A professora de educação infantil Alair de Mattos Barbosa, de 63 anos, é uma das personagens da atual campanha do TRE-SP. Sua jornada no voluntariado eleitoral teve início em 2018, inspirada pela experiência de sua irmã, que atua nas eleições desde a juventude. "Decidi virar mesária após um convite e adorei! Peguei uma turma boa, fiz diversos amigos e desde então amo a experiência. Os domingos eleitorais são diferentes", relata.

Assim como Alair, os demais mesários atuam em todas as fases do dia da votação: desde a montagem das seções eleitorais, organização do atendimento aos eleitores, conferência de documentos, operação da urna eletrônica até a garantia do sigilo do voto. Responsabilidades que, inicialmente, chegaram a surpreender Alair. "Da primeira vez eu até fiquei espantada com toda a seriedade na organização das escolas para votação, mas achei super legal e muito acolhedor esse carinho e cuidado com o eleitor", afirma.

Ao ser convidada para integrar a campanha do TRE-SP, Alair admite ter sentido nervosismo, mas agora demonstra ansiedade para acompanhar o resultado e incentivar novos voluntários. "Eu me senti ainda mais participante e estou ansiosa para que meus alunos e meus familiares vejam", declara.

Ela considera a campanha "sensacional" e espera que isso altere a percepção de que trabalhar um domingo nas eleições "estragaria o final de semana". Para Alair, essa é uma oportunidade perfeita para conscientizar sobre a importância do processo eleitoral no Brasil.



Por que ser mesário voluntário?

É fundamental reconhecer que, sem os mesários, o pleito não aconteceria. Além de ser uma forma direta de contribuir para o fortalecimento da democracia, o trabalho de mesário também oferece uma série de benefícios:

Dois dias de folga para cada dia de trabalho nas eleições;

Dois dias de folga para cada dia de treinamento, independentemente do formato (presencial ou remoto);

Auxílio-alimentação: R$ 60 por dia de atuação (valor de 2024) ;

Certificado emitido pela Justiça Eleitoral, comprovando a participação;

Vantagem em concursos públicos: pontuação ou critério de desempate, quando previsto em edital;

Possibilidade de validar as horas trabalhadas como atividade complementar em cursos superiores, desde que haja convênio entre o TRE e a instituição de ensino.

Quem pode participar?

Qualquer eleitor com mais de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode ser mesário. No entanto, há algumas restrições.



Quem não pode?

Candidatos e seus parentes até o segundo grau (incluindo cônjuges)

Integrantes de partidos políticos

Autoridades policiais

Menores de 18 anos

Ocupantes de cargos de confiança no Poder Executivo

Agentes que atuam na segurança pública ou no sistema prisional, como Guardas Civis Municipais, agentes penitenciários e de escolta

Como se inscrever?

O processo de inscrição é simples e acessível. As eleitoras e os eleitores interessados podem se cadastrar de forma on-line, por meio do site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Para aqueles que preferirem, também é possível realizar o cadastro presencialmente no cartório eleitoral responsável pelo seu título.

