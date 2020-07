Eixo SP recupera 50 km de rodovias e presta 7,6 mil atendimentos no primeiro mês

Área pavimentada equivale a 16 estádios do Maracanã; material utilizado enche 757 caçambas de caminhão - Crédito: Divulgação

Em um mês de operação, iniciada em 4 de junho, a Eixo SP Concessionária de Rodovias promoveu uma série de melhorias nas rodovias sob sua gestão. Balanço das áreas de Planejamento, Obras e Operações mostra que, no período, foram executados serviços de recuperação de pavimento em uma extensão de 50 quilômetros de faixa de rolamento e prestados 7.637 atendimentos ao usuário.

A quilometragem de faixas submetidas a intervenções contempla as 12 rodovias que a Eixo SP administra, nas regiões de São Carlos, Bauru, Marília e Presidente Prudente. O total recuperado corresponde a 112.000 metros quadrados. Para efeitos de comparação, esta área equivale a 16 estádios do Maracanã pavimentados.

Em 30 dias de trabalho, as frentes de obras utilizaram 22.500 toneladas de material para recuperação de pavimento. O conteúdo totaliza 757 caçambas de caminhões basculantes cheias. Em uma linha reta, este total de caminhões atingiria uma distância de 15 quilômetros.

Em todas as rodovias, serviços de revitalização foram executados por frentes de conservação e manutenção. Trechos tiveram capina e roçada na faixa de domínio, manutenção de placas, execução de sinalização horizontal e limpeza do sistema de drenagem das pistas.

Atendimento ao usuário

Dos mais de 7,6 mil atendimentos contabilizados ao usuário, 4,8 mil (63,4%) representam serviços de inspeção de tráfego na rodovia. Na sequência estão os serviços de guincho, com 1,5 mil chamados – 20% do total.

O balanço do CCO – Centro de Controle Operacional da Eixo SP registrou ainda 619 socorros mecânicos (8%). As equipes de resgate prestaram 413 atendimentos pré-hospitalares no período, 5% do volume total de serviços operacionais.

As 32 bases SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário são referência para o auxílio ao usuário, o que inclui serviços de guincho e resgate, com equipes 24 horas à disposição. Ao longo de toda a concessão, 89 veículos operacionais (viaturas de inspeção, de apreensão de animais, caminhões-pipa, guinchos leves e pesados e viaturas de resgate) dão suporte ao motorista.

O contato do usuário com a Concessionária pode ser feito pelo telefone 0800 17 8998. Em um mês, a concessão recebeu 3.436 ligações em que foram esclarecidas dúvidas sobre a operação, fornecidas informações sobre rotas e trechos em obras ou registradas sugestões e solicitações.

“A Eixo SP, a partir do primeiro minuto de operação, colocou em prática um intenso cronograma que já traz resultados perceptíveis a quem transita pelas rodovias da concessão. Esse conjunto de medidas proporciona conforto e segurança ao motorista, que além de trafegar por rodovias que passam por manutenção diária em pontos pré-definidos, conta agora com uma ampla estrutura de serviços desde o seu marco zero, na região de São Carlos, até a ponta do estado, em Panorama, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Um serviço com padrão de excelência, feito por uma equipe de mais de 2 mil colaboradores”, conclui Sergio Santillan, diretor-presidente da EIXO SP.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra o lote Pipa (Piracicaba-Panorama), malha com mais de 1.273 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Mais informações acesse: www.eixosp.com.br.

