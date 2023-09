Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Quem pretende viajar durante o feriado da Independência deve enfrentar estradas movimentadas. De acordo ‎com estimativa da Eixo SP, cerca de 1 milhão de veículos devem ‎circular pelas 12 rodovias administradas pela Concessionária entre ‎quarta-feira (6) e domingo (10). Esse volume ‎representa um acréscimo de aproximadamente 35% na movimentação ‎de veículos em comparação aos dias normais.‎

O trânsito deve aumentar na quarta-feira (6), a partir das 14h. Na quinta (7), o ‎pico de tráfego deverá ocorrer entre 7h e 14h. A expectativa é que a movimentação mais intensa de veículos ocorra na ‎volta do feriado,‎ no domingo, a partir das 11h. Portanto, ‎os motoristas devem evitar sair nesses horários. ‎Independentemente do período da viagem, a Eixo SP recomenda muita ‎cautela e atenção redobrada durante todo o trajeto.

Em razão do aumento de veículos nas rodovias, a Concessionária ‎colocará todo seu efetivo a serviço dos usuários. Informações sobre as ‎condições de tráfego serão exibidas nos painéis eletrônicos instalados ‎ao longo dos 1.221 quilômetros de rodovias sob concessão. Caso seja ‎necessário, o usuário poderá acionar o serviço de atendimento pelo ‎telefone 0800 170 8998 ou via Wi-Fi pela Rede Eixo SP. Também pode ‎solicitar apoio por meio dos terminais de autoatendimento em uma das ‎‎32 bases operacionais SAUs ao longo do trecho.‎

A Eixo SP mantém à disposição de seus usuários, 24 horas por dia, ‎serviços como ambulância, veículos de supervisão e apoio, inspeção de ‎tráfego, guinchos leves e pesados, entre outros recursos. Além disso, o ‎Centro de Controle de Operações (CCO) realiza o monitoramento por ‎meio de câmeras (CFTV), dia e noite, em todo o trecho para auxiliar no ‎atendimento.‎

Outro aspecto que precisa ser observado por todos que pretendem pegar ‎estrada é a revisão do veículo. Detalhes como o nível ‎de óleo, de água, a calibragem dos pneus, a condição dos faróis, entre ‎outros itens importantes, não podem passar despercebidos. Durante a ‎viagem, cuidados como o uso do cinto de segurança, não usar o celular ‎enquanto dirige, respeitar o limite de velocidade e realizar ‎ultrapassagens apenas em locais permitidos ajudam a garantir um ‎passeio seguro.‎

Em razão do aumento do volume de tráfego, a execução de obras terá ‎programação restrita e será realizada apenas em casos emergenciais e ‎nas datas e horários em que o fluxo esteja com situação normalizada.‎

