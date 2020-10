Eixo SP estima 450 mil veículos em suas rodovias no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias inicia na sexta-feira, dia 09, à zero hora, a operação do final de semana prolongado por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida em todo o trecho sob sua concessão. O encerramento se dará às 24h da segunda-feira, dia 12. Apesar das restrições impostas pela pandemia da covid19, os três dias deverão registrar aumento do número de veículos nas rodovias. Comparado ao feriado de 7 de setembro, a previsão é de um crescimento médio de 6,5% no tráfego de veículo leves em rodovias sob concessão da Eixo SP.

O maior volume de tráfego estimado para esse período será no sábado, dia 10, pela manhã, na SP 310, em Rio Claro, com estimativa de 18 mil veículos leves. E 13 mil na segunda-feira, dia 12, no período da tarde, no mesmo trecho.

Panes

A Eixo SP orienta o usuário a ter atenção especial às condições do veículo antes de iniciar a viagem. Na Operação 7 de setembro foram atendidas 602 chamadas por pane elétrica e mecânica no trecho de concessão. Problemas relacionados a parte mecânica do veículo são a principal causa de interrupção na viagem.

A operação do final de semana tem equipes especialmente reforçadas para atender essa demanda tanto nas rodovias quanto no 0800 170 8998, telefone de atendimento ao usuário.

Obras e interdições

Estão mantidas todas as obras realizadas no Programa Intensivo Inicial (PII), que não interfiram na pista e não alterem o fluxo de trânsito. Aquelas que necessitem de interrupção serão retomadas na terça-feira, dia 13.

Pandemia

O Estado de São Paulo segue em quarentena portanto só saia de casa, só viaje se for necessário. As equipes da Eixo SP estão cumprindo todos os protocolos definidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS e orienta os usuários que façam o mesmo: mantenha o distanciamento social e o uso da máscara todo o tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também