Eixo SP espera aumento de 35% no tráfego, neste feriado

Rodovia - Crédito: divulgação

O feriado de Nossa Senhora Aparecida deverá levar para as rodovias administradas pela Eixo SP cerca de 1 milhão de veículos. Esse volume representa um aumento de 35% na movimentação em comparação aos dias normais.

A Concessionária prevê que o tráfego ficará mais intenso a partir das 14h desta quarta-feira com pico no fim da tarde e começo da noite. A expectativa é de que a movimentação de veículos volte a aumentar na quinta-feira de manhã e siga intensa até por volta das 14h. No retorno, a previsão é de que o fluxo nas rodovias fique mais carregado no domingo, a partir das 14h.

Em razão do aumento de veículos nas estradas nesse período, a Concessionária colocará todo seu efetivo em serviço para garantir aos usuários uma viagem tranquila e segura. Além disso, os painéis de mensagens eletrônicas (PMV’s) instalados ao longo de todo o trecho auxiliarão na comunicação sobre as condições de tráfego. A Eixo SP coloca à disposição dos seus usuários serviços de apoio como, por exemplo, guincho e equipes de socorro para atendimento pré-hospitalar. Esses serviços podem ser acionados pelo telefone 0800 170 8998 ou via serviço de Wi-Fi presente nas rodovias por meio do aplicativo da Eixo SP.

Para aqueles que sairão de viagem a recomendação é respeitar o limite de velocidade, não realizar ultrapassagens em locais proibidos e estar sempre atento à movimentação na estrada. De acordo com o gerente de Operações da Eixo SP, Paulo Balbino, a manutenção do veículo é outro item que precisa ser levado em consideração. “Antes de pegar a estrada, é preciso observar se está tudo em ordem com o veículo, como o sistema de freios, calibragem de pneus, nível do óleo, da água e sistemas de iluminação e sinalização”, orienta. Segundo ele, a observação desses itens diminui o risco de imprevistos e garante um passeio mais tranquilo.

Respeite limite de velocidade

É preciso atenção também ao passar pelas praças de pedágio. Os motoristas que possuem o sistema de cobrança automática instalado em seus veículos devem ficar atentos à velocidade ao passar pelas cabines. Transitar acima do limite de 40 km/h pode resultar em multa.

Durante o feriado prolongado, as obras de melhorias que causam interferência no tráfego terão programação especial. Na quarta-feira (11), os trabalhos serão suspensos o dia todo nas rodovias SP 310, SP 225 (Jaú-Bauru), SP 294 (Marília) e SP 304 (Piracicaba). Nas demais rodovias administradas pela Eixo SP, as restrições passam a vigorar a partir das 14h. Na quinta (12), a suspensão dos serviços ocorrerá o dia todo em todo o trecho. Na sexta e no sábado, as obras estarão liberadas. No domingo, a restrição volta para todo o trecho. E na segunda, os trabalhos permanecerão suspensos até às 14h na SP 310, SP 225 (Jaú-Bauru), SP 294 (Marília) e SP 304 (Piracicaba). Nas demais rodovias, os serviços estarão liberados o dia todo.

Leia Também