Eixo SP alerta motoristas sobre riscos da desatenção em dias de chuva

Motorista deve ter atenção ao dirigir sob chuva - Crédito: divulgação

Com o início do período de chuvas mais frequentes, a Eixo SP Concessionária de Rodovias reforça a importância de cuidados especiais ao dirigir sob pista molhada. Mais do que a verificação das condições mecânicas do veículo, a atenção do motorista e a cautela ao volante são fatores decisivos para garantir uma viagem segura.

Segundo Fábio Souza, gerente de Operações da Eixo SP, a mudança nas condições climáticas exige também uma mudança de postura do condutor. “A chuva não interfere apenas na pista, mas também no comportamento que o motorista deve ter. A redução da visibilidade e a necessidade de maior concentração aumentam o nível de estresse. Nessas situações, dirigir de forma automática ou distraída pode ser tão perigoso quanto trafegar em alta velocidade”, explica.

Fábio ressalta que a atenção total é o principal recurso de segurança em dias de chuva. “Muitos motoristas acreditam que reduzir a velocidade é suficiente, mas esquecem que o tempo de reação e a percepção visual ficam comprometidos. É fundamental dirigir com foco total na via, observando o movimento dos veículos à frente e ajustando constantemente a distância de segurança”, orienta.

Entre as principais recomendações da Eixo SP estão verificar o bom estado dos pneus, freios e limpadores de para-brisa antes de pegar a estrada. Pneus carecas aumentam o risco de aquaplanagem. Também é importante manter os faróis baixos acesos durante todo o trajeto, para aumentar a visibilidade e facilitar que outros condutores identifiquem o veículo à distância. Segundo ele, a atenção é tão imprescindível quanto a manutenção do veículo.

Outro ponto de atenção ao dirigir em pista com água é evitar manobras bruscas e não acionar os freios de forma repentina, já que a frenagem deve ser suave e progressiva para não comprometer a estabilidade do veículo.

A pressa é inimiga da segurança

Em casos de chuva intensa, a concessionária recomenda aos usuários parar o veículo em um local seguro, como uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) ou um posto de abastecimento, até que a visibilidade melhore. “A pressa é um dos maiores inimigos da segurança. Nenhum compromisso vale o risco de perder o controle do veículo em condições adversas”, reforça Fábio Souza.

Durante todo o período chuvoso, as equipes operacionais da Eixo SP intensificam o monitoramento das rodovias e estão preparadas para atender ocorrências a qualquer hora do dia. O motorista pode solicitar apoio por meio do 0800 170 8998, canal disponível 24 horas para atendimentos de emergência e solicitações de socorro mecânico. O serviço está disponível também pelo Whatsapp, ou via aplicativo da Eixo SP. Para garantir o acesso aos serviços online, a concessionária oferece conexão Wi-Fi gratuita em todo o trecho concedido.

