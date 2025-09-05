Educação de SP vai efetivar mais de 4.000 professores aprovados no concurso público

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai efetivar 4.039 professores de educação básica II (Ensino Fundamental e Médio) aprovados no concurso público de 2023. O processo de escolha de vagas será realizado entre os dias 8 e 12 de setembro. Os cargos estão disponíveis nas 91 unidades regionais de ensino e os candidatos são convocados nos 17 polos regionais do estado e a sessão de escolha será realizada online.

O edital de convocação para a escolha de vagas foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e retificado na mesma data. Os candidatos serão chamados por ordem de classificação geral, considerando ampla concorrência e lista especial. O edital detalha, por exemplo, as regras sobre jornada de trabalho, classificação e procedimentos específicos para candidatos com deficiência.

A convocação também inclui orientações sobre documentação necessária, como RG, CPF e procuração, para aqueles que desejarem ser representados na sessão de escolha. Além disso, os professores devem providenciar exames médicos para a Perícia Médica de ingresso. As informações sobre esta etapa estão publicadas também no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de segunda-feira (1º).

O secretário da Educação, Renato Feder, destaca a importância da convocação e o papel dos novos professores e conta sobre as ferramentas de apoio para o ingresso dos docentes aprovados no concurso de 2023 em sala de aula: “Eu desejo que você seja muito feliz aqui com a gente, que você se realize como professora, como professor, que você receba muito apoio da sua escola, dos seus coordenadores, do seu diretor, da sua diretora, do seu trio gestor, da diretoria de ensino e também da secretaria. Nós temos muitos programas para apoiar. A gente tem o Multiplica, a gente tem a escola de gestão, a gente tem o planejamento de aula, a gente tem várias ferramentas que, através delas, quer te apoiar a impactar o futuro dos nossos alunos. Lembrando, professora, professor, que a sessão de escolha vai ser do dia 8 de setembro ao dia 12 de setembro, e ela é online”.

O processo de escolha de vagas online visa garantir que todos os cargos sejam preenchidos e que os professores tenham acesso às opções de acordo com suas preferências e classificação. A participação na sessão de escolha é obrigatória e os candidatos que não comparecerem ou desistirem perderão a vaga no concurso.

Confira a lista dos 17 polos da Secretaria da Educação, seus endereços e suas respectivas unidades regionais de ensino:

POLO 1 – Unidades Regionais de Ensino: Centro, Centro Oeste, Norte 1 e Norte 2.

Local: Unidade Regional de Ensino Norte 2.

Endereço: R. Plínio Pasqui, 217 – Parada Inglesa, São Paulo - SP, 02244-030.

POLO 2 – Unidades Regionais de Ensino: Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5.

Local: Unidade Regional de Ensino Leste 5.

Endereço: R. Celso de Azevedo Marques, 502 - Parque da Mooca, São Paulo/SP, 03122-010.

POLO 3 - Unidades Regionais de Ensino: Centro Sul, Sul 1, Sul 2 e Sul 3.

Local: Unidade Regional de Ensino Sul 1.

Endereço: R. Pensilvânia, n. 115 – Cidade Monções, São Paulo/SP, 04564-000.

POLO 4 - Unidades Regionais de Ensino: Guarulhos Sul e Guarulhos Norte.

Local: Unidade Regional de Ensino Guarulhos Sul.

Endereço: Avenida Emílio Ribas, 940 - Vila Tijuco, Guarulhos Sul/SP, 07020-010 (entrada lateral pela Rua Ananias José de Vasconcelos).

POLO 5 – Unidades Regionais de Ensino: Santo André, Diadema, Mauá e São Bernardo do Campo.

Local: Unidade Regional de Ensino São Bernardo do Campo.

Endereço: R. Princesa Maria da Glória,176 – Bairro Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP, 09771-130.

POLO 6 – Unidades Regionais de Ensino: Itapevi, Caieiras, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Osasco e Taboão da Serra.

Local: Unidade Regional de Ensino Osasco.

Endereço: R. Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama, Osasco/SP, 06030-060.

POLO 7 – Unidades Regionais de Ensino: Jales, Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Penápolis e Votuporanga.

Local: Núcleo Pedagógico da Unidade Regional de Ensino Jales.

Endereço: R. Dez, 2745 – Centro, Jales/SP. Referência: Rua 13, 2422 esq. c/ Rua 15, 15700-068.

POLO 8 – Unidades Regionais de Ensino: Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, Jaboticabal, Pirassununga, São Carlos, São Joaquim da Barra e Sertãozinho.

Local: Unidade Regional de Ensino Ribeirão Preto.

Endereço: Av. Nove de Julho, 378 - Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP, 14025-000.

POLO 9 - Unidades Regionais de Ensino: Assis, Adamantina, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã.

Local: Unidade Regional de Ensino de Presidente Prudente.

Endereço: Av. Manoel Goulart, 2651 - Vila Santa Helena, Pres. Prudente/SP, 19060-000.

POLO 10 – Unidades Regionais de Ensino: Votorantim, Apiaí, Itararé, Itapetininga, Itapeva, Itu, São Roque e Sorocaba.

Local: Unidade Regional de Ensino Itapetininga.

Endereço: R. São Marcos, 100 - Jardim Paulista, Itapetininga/SP, 18214-410.

POLO 11- Unidades Regionais de Ensino: Campinas Leste, Campinas Oeste, Bragança Paulista, Jundiaí, Mogi Mirim e São Joaquim da Barra.

Local: Unidade Regional de Ensino Campinas Oeste.

Endereço: R. Cândido Mota, 186 - Bairro Fundação da Casa Popular, Campinas/SP, 13031-385.

POLO 12 – Unidades Regionais de Ensino: Miracatu, Registro, Santos e São Vicente.

Local: CEEJA – Professor Doutor Archimedes José Bava (Casinha Branca)

Endereço: Av. Afonso Schmidt, nº 1171 – Jd. Castelo, Santos/SP, 11087-001.

POLO 13 – Unidades Regionais de Ensino: Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté.

Local: Escola Estadual Monteiro Lobato.

Endereço: R. Professor Clóvis Winther, 625 - Jardim Maria Augusta, Taubaté/SP, 12080-480.

POLO 14 – Unidades Regionais de Ensino: Barretos, Catanduva, José Bonifácio, São José do Rio Preto e Taquaritinga.

Local: Unidade Regional de Ensino São José do Rio Preto.

Endereço: R. Maxímiano Mendes, 55 - Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto /SP, 15014-190.

POLO 15: Unidades Regionais de Ensino: Marília, Bauru, Botucatu, Jaú, Lins, Piraju e Avaré.

Local: Unidade Regional de Ensino Bauru.

Endereço: R. Campos Salles, 9-43 - Vila Falcão, Bauru/SP, 17050-000.

POLO 16 – Unidades Regionais de Ensino: Piracicaba, Americana, Capivari, Limeira e Sumaré.

Local: Unidade Regional de Ensino Americana.

Endereço: R. Tuiuti, 675 - Vila Santa Catarina, Americana/ SP, 13466-260.

POLO 17 – Unidades Regionais de Ensino: Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano.

Local: Unidade Regional de Ensino Mogi das Cruzes

Endereço: R. Antônio Cândido Vieira, 451 - Centro, Mogi das Cruzes/SP, 08780-030.

