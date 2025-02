Educação de SP divulga terceira chamada do Provão Paulista

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou às 14h desta segunda-feira (3) a terceira e última chamada unificada do Provão Paulista Seriado 2025 com vagas para os cursos superiores no primeiro semestre na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

Os resultados estão disponíveis no portal do Provão Paulista. A divulgação da aprovação é individual e cada estudante pode verificar sua situação no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Cada participante deve acessar a área do estudante para verificar a sua aprovação no curso escolhido. Os alunos que concluíram a 3ª série nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Matrículas

Como prevê o edital, a Educação divulgou três chamadas unificadas, ou seja, com a nota e opções determinadas pelos estudantes.

Cada instituição de ensino superior tem o próprio cronograma, além de regras para o processo de matrícula. As regras de cada universidade estão disponíveis no Portal do Provão Paulista.

É preciso que o estudante atente-se a todas as regras de cada universidade e das Fatecs publicadas na Instrução Normativa para Matrículas de cada instituição.

Após as três chamadas unificadas - a desta segunda-feira (3) é a última —, as instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às organizadas pela Seduc-SP e divulgadas no portal oficial.

Leia Também