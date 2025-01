Econoroeste informa início de operação de mais 20 radares na Washington Luís e outras rodovias

Novos radares começam a operar na WL - Crédito: divulgaçãoi

A EcoNoroeste informa que entrarão em operação, nos próximos dias, 20 novos radares em trechos sob sua concessão, além dos três já ativados na última sexta-feira (10/01). Segundo o Diário Oficial do Estado de São Paulo, também de 10 de janeiro, quatro novos equipamentos começarão a trabalhar nesta sexta-feira (17/01). Já na próxima segunda-feira (20/01), de acordo com o que foi veiculado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ontem (13/01), passarão a funcionar outros 16 novos radares.

Radares em operação a partir de 10 de janeiro de 2025

Rodovia Washington Luís (SP-310):

- Quilômetro 394+460m, pista norte, sentido capital- interior, em Catiguá (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 424+270m, pista norte, sentido capital- interior, em Cedral (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326):

- Quilômetro 343+760m, pista sul, sentido interior-capital, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Radares em operação a partir de 17 de janeiro de 2025

Rodovia Washington Luís (SP-310):

- Quilômetro 434+600m, pista norte, sentido capital-interior, em São José do Rio Preto (SP).

Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 438+160m, pista norte, sentido capital-interior, em São José do Rio Preto (SP).

Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 446+000m, pista norte, sentido capital-interior, em Mirassol (SP).

Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326):

- Quilômetro 363+510m, pista norte, sentido capital-interior, em Taquaral (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Radares em operação a partir de 20 de janeiro de 2025

Rodovia Washington Luís (SP-310):

- Quilômetro 240+400m, pista norte, sentido capital-interior, em São Carlos (SP).

Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 271+550m, pista norte, sentido capital-interior, em Araraquara (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 319+900m, pista sul, sentido interior-capital, em Matão (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 390+290m, pista norte, sentido capital-interior, em Catanduva (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 426+850m, pista norte, sentido interior-capital, em Cedral (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326):

- Quilômetro 328+000m, pista norte, sentido capital-interior, em Guariba (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 343+960m, pista norte, sentido capital-interior, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 351+900m, pista norte, sentido capital-interior, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333).

- Quilômetro 104+540m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 118+240m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 118+800m, pista leste, sentido Borborema-Ribeirão Preto, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 122+650m, pista leste, sentido Borborema-Ribeirão Preto, em Jaboticabal (SP).

Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

- Quilômetro 145+200m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Taquaritinga (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

- Quilômetro 147+800m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Taquaritinga (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

- Quilômetro 150+300m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Taquaritinga (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

- Quilômetro 173+320m, pista oeste, sentido Ribeirão Preto-Borborema, em Itápolis (SP).

Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

Novos radares

Esses novos radares fazem parte dos 45 equipamentos que serão instalados no trecho da EcoNoroeste. A ação integra o contrato de concessão assinado pela empresa com o Governo do Estado de São Paulo. O projeto prevê um a cada 10 quilômetros de estrada, passando por 17 cidades: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Os locais de instalação levantados e indicados pela EcoNoroeste, a partir de um mapeamento das áreas com índice de maior gravidade e fatalidade, foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).

As operações estão sendo liberadas de acordo com as homologações do DER-SP e publicações no Diário Oficial. Os radares são mantidos e operados pela concessionária, em cumprimento à obrigação estabelecida pelo contrato de concessão. O DER-SP é responsável pelo processamento dos registros e pela aplicação e cobrança das multas por excesso de velocidade.

Os equipamentos representam mais um item importante para aumentar a segurança e diminuir os acidentes nas rodovias sob responsabilidade da EcoNoroeste. Dados da concessionária mostram que em 2024 houve uma redução de 29% na gravidade e 19% na fatalidade das ocorrências. Só no último trimestre de 2024, foi registrada uma diminuição de 57% de acidentes fatais nos trechos da empresa.

Para cada novo radar, a EcoNoroeste faz prévia e ampla divulgação, utilizando placas, faixas e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), alertando os usuários para o início da operação. A relação dos novos equipamentos poderá ser conferida nas redes sociais da concessionária.

