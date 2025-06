Duas pessoas morrem em atropelamento na SP-330

Um grave acidente na noite desta segunda-feira (9) resultou na morte de duas pessoas na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. A colisão ocorreu por volta das 21h40, no km 128, sentido interior, nas proximidades do bairro Antônio Zanaga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um veículo Hyundai I30 trafegava pela primeira faixa de rolamento quando atropelou um pedestre que carregava uma tampa de bueiro. Com o impacto, o objeto foi arremessado contra os ocupantes do carro.

Camila Bueno Ferraz, de 31 anos, moradora de Guarulhos e passageira no banco dianteiro, foi atingida e socorrida ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas não resistiu aos ferimentos. Um homem de 27 anos, que estava no banco traseiro, também foi atingido. Seu estado de saúde não foi divulgado. O pedestre morreu no local do acidente e ainda não foi identificado.

O motorista, esposo de Camila, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou presença de álcool.

A Polícia Científica esteve no local e realizou perícia para apurar as causas do acidente. Até o fechamento desta reportagem, o boletim de ocorrência ainda não havia sido concluído.

