Duas pessoas morrem em acidente com micro-ônibus no interior de SP

Crédito: Divulgação Polícia Militar Rodoviária

Duas mulheres, de 21 e 41 anos de idade, morreram após um acidente com um micro-ônibus na pista norte da rodovia Adhemar de Barros, em Mogi Mirim, interior de São Paulo, na altura do km 162. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 22h20 de ontem (29).

O motorista do ônibus, segundo informações da Polícia, perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central. O ônibus, que fazia o trajeto Bertioga-São João da Boa Vista, levava 27 passageiros. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Segundo a Renovias, concessionária que administra a rodovia, o acidente deixou seis pessoas feridas gravemente, uma delas uma mulher de 48 anos que está em estado gravíssimo. Entre os demais feridos em estado grave estão duas mulheres de 30 anos e 44 anos; duas crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos; e um homem de 45 anos, internado na Santa Casa de Mogi Guaçu. Outras 19 vítimas foram socorridas com ferimentos leves.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também