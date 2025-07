Domingo será de sol com temperaturas em elevação

Domingo começou com céu claro em São Carlos -

Domingo (06/07)



A passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral do estado de São Paulo, deixará a região litorânea com maior concentração de nuvens e com previsão de chuvas fracas e isoladas. Nas demais regiões do estado, céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperaturas em gradual elevação.

Segunda-feira (07/07) a Quarta-feira (09/07)



Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva. No litoral a nebulosidade estará um pouco mais acentuada, porém, sem previsão de chuva. Temperatura seguem estáveis. (FOnte IPMET

