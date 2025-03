Domingo serÃ¡ de muito calor, mas frente fria promete mudar o tempo

Domingo começou céu limpo em São Carlos -

Domingo (09/03)



Céu com poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. O ar quente segue predominando no estado paulista, mantendo o dia ensolarado e com temperaturas máximas elevadas. As chuvas continuam típicas de verão, ocorrendo em forma de pancadas em pontos isolados, com curta duração, principalmente entre os períodos da tarde e da noite.

Segunda-feira (10/03) e Terça-feira (11/03)



Uma frente fria avança pelo litoral do estado de São Paulo no decorrer da segunda-feira, causando aumento da nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Na terça-feira, a condição de instabilidade permanece no estado paulista. Temperaturas estáveis.

