Pancadas de chuva são previstas



A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo, favorecida pela frente fria e pela presença do centro de baixa pressão no oceano, na altura do litoral paulista. Contudo, períodos de melhoria ocorrem durante o dia em algumas regiões. (IPMET)

