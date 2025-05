Dia das Mães: 20% dos consumidores já se endividaram com presentes

Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, junto com o Natal e a Black Friday - Crédito: Divulgação/Procon

Um em cada cinco consumidores paulistas (20,8%) que pretendem adquirir produtos no Dia das Mães este ano já se endividaram ao comprar um presente para esta data, de acordo com consulta virtual do Procon-SP. Decretada há 93 anos no País, esta é uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, junto com o Natal e a Black Friday.

O levantamento também apontou que 56,1% dos entrevistados preferem o uso do cartão de crédito para presentear as suas mães, o que requer alguns cuidados para que a compra não se transforme em dívida. Especialistas do Procon-SP recomendam que o consumidor deve evitar compras por impulsos para não comprometer o seu orçamento, além de se planejar e pesquisar bastante.

A consulta, que teve objetivo de verificar a intenção de compra dos consumidores nesta data, considerou as respostas de 464 consumidores que acessaram o site da Fundação entre 25 de março e 17 de abril.

Confira o relatório completo em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/Pesquisa-Comportamental-Dia-das-Maes-2025.pdf

Preferências de compras

Em uma lista estimulada de 18 produtos, as três primeiras escolhas por quem costuma presentear as mães nesta data são: perfumes e artigos de beleza e cosméticos (11,7%), roupas (11,2%), além de calçados, bolsas e acessórios (8,9%).

"Nesse sentido, observamos que os consumidores cada vez mais dão preferência a presentes de uso pessoal e de alto valor simbólico, pois enfatizam a personalidade e autoestima de suas mães", destaca a diretora Adjunta de Estudos e Pesquisas do Procon-SP, Elaine da Cruz.

Ela complementa que tais opções corroboram que quase um terço dos respondentes preveem comprar presentes de até R$ 100,00. Já no final da lista de itens, encontram-se eletrodomésticos, utensílios dosméticos ou artigos de informática, incluindo o celular - todos abaixo de 4,5% das opções escolhidas.

Relações de consumo

Para esta data, os consumidores confirmam realizar pesquisas prévias de valores (82,9%) em compras entre R$ 100,00 e R$ 500,00 (56,9%), realizar pagamentos através de cartão de crédito (56,1%) ou Pix (23,0%), e optando por comprar em lojas físicas (52,4%) – dado interessante, em função do crescimento do e-commerce.

Em função da relevância da data, os especialistas do Procon-SP orientam para que os consumidores pesquisem bastante antes de comprar, e observem com atenção os preços e condições de pagamento e parcelamento.

Nas compras on-line, atenção para os prazos de entrega, já que por haver grande volume de pedidos, as empresas podem ter problemas de logística para entregar os produtos comprados no prazo.

Lembrando que, a partir da data da compra ou do recebimento do produto, vale o direito ao arrependimento em sete dias para desistir da compra.

Leia Também