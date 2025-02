Dez novos radares começam a operar em rodovias da EcoNoroeste

A EcoNoroeste informa que entrarão em operação, a partir da próxima sexta-feira (07/02), mais dez novos radares em trechos sob sua concessão, segundo publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 31 de janeiro. Trechos têm velocidade máxima permitida de 80, 90 e 110km/h. Confira:

Rodovia Washington Luís (SP-310):

Quilômetro 235+470m, pista norte, sentido São Carlos-Ibaté, em São Carlos (SP).

- Velocidade máxima permitida: 90km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

-

Quilômetro 259+350m, pista norte, sentido Ibaté-Araraquara, em Araraquara (SP).

- Velocidade máxima permitida: 80km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

Quilômetro 260+700m, pista sul, sentido Araraquara-São Carlos, em Araraquara (SP).

- Velocidade máxima permitida: 80km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

-

Quilômetro 375+970m, pista norte, sentido Santa Adélia-Catanduva, em Pindorama (SP).

- Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

-

Quilômetro 412+000m, pista norte, sentido Catiguá-Cedral, em Uchoa (SP).

- Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Carlos Tonanni (SP-333):

Quilômetro 088+800m, pista leste, sentido Jaboticabal-Sertãozinho, em Sertãozinho (SP).

- Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Quilômetro 096+640m, pista oeste, sentido Sertãozinho-Jaboticabal, em Sertãozinho (SP).

- Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Quilômetro 097+870m, pista leste, sentido Jaboticabal-Sertãozinho, em Barrinha (SP).

- Velocidade máxima permitida: 110km/h para veículos leves e 90km/h para pesados.

Rodovia Laurentino Mascari (SP-333):

Quilômetro 168+710m, pista leste, sentido Itápolis-Taquaritinga, em Itápolis (SP).

- Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

Quilômetro 173+650m, pista leste, sentido Itápolis-Taquaritinga, em Itápolis (SP).

- Velocidade máxima permitida: 100km/h para veículos leves e 80km/h para pesados.

Novos radares

Esses novos radares fazem parte dos 45 equipamentos que têm entrado, gradativamente, em operação no trecho da EcoNoroeste. A ação faz parte do contrato de concessão assinado pela empresa com o Governo do Estado de São Paulo. O projeto prevê um a cada 10 quilômetros de estrada, passando por 17 cidades: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.

Os locais de instalação levantados e indicados pela EcoNoroeste, a partir de um mapeamento das áreas com índice de maior gravidade e fatalidade, foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).