(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Estado

Detran libera mais de mil veículos em poucos minutos com novo sistema digital

17 Out 2025 - 18h04Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Detran libera mais de mil veículos em poucos minutos com novo sistema digital -

Mais de mil veículos apreendidos por infrações de trânsito foram liberados em poucos minutos por seus proprietários entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, por meio da LIVE (Liberação Instantânea de Veículos) — serviço digital lançado em junho pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O número representa 47% de todas as liberações feitas no período, que totalizaram 2.335 veículos.

A ferramenta foi desenvolvida com base na hiperautomação, tecnologia que integra diversos sistemas e elimina a necessidade de intervenção humana no processo. A LIVE permite que a liberação seja feita de forma totalmente online, pelo portal do Detran-SP, sem a necessidade de deslocamento até um pátio ou posto de atendimento.

Para utilizar o serviço, o proprietário precisa ter uma conta GOV.BR com selo prata ou ouro. Após o login, basta selecionar o veículo apreendido e acessar a tela com as informações completas sobre a situação do automóvel:

Localização do pátio onde o veículo está recolhido;

Valor da taxa de liberação (fixada em R$ 20,06);

Multas pendentes de pagamento.

Os débitos podem ser quitados via PIX, com QR Code ou chave gerada pelo sistema, e o valor total é calculado automaticamente, garantindo transparência e segurança ao cidadão. Além disso, o ofício de liberação traz o detalhamento dos valores referentes ao pátio, evitando cobranças indevidas.

O sistema também realiza o rastreamento de débitos e restrições de forma integrada, conectando-se a bases como a Receita Federal, a plataforma GOV.BR e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).

Segundo o Detran-SP, a LIVE foi desenvolvida com o apoio da Prodesp, empresa de tecnologia do Governo do Estado, como parte da estratégia de modernização e digitalização dos serviços públicos, oferecendo mais agilidade, eficiência e comodidade ao cidadão paulista.

Leia Também

Economista são-carlense afirma que redução de crianças deve afetar mercado
Demografia 10h07 - 17 Out 2025

Economista são-carlense afirma que redução de crianças deve afetar mercado

Frente fria avança trazendo chuva
Previsão do tempo 06h09 - 17 Out 2025

Frente fria avança trazendo chuva

Medicina segue como o curso mais concorrido na Fuvest, mas interesse por outra áreas de saúde cresce
Educação07h01 - 15 Out 2025

Medicina segue como o curso mais concorrido na Fuvest, mas interesse por outra áreas de saúde cresce

Nova frente fria vai trazer bastante chuva e provocar queda nas temperaturas
Previsão do tempo 19h06 - 14 Out 2025

Nova frente fria vai trazer bastante chuva e provocar queda nas temperaturas

Concurso da PM-SP oferece 2,2 mil vagas com salário inicial de R$ 5 mil; inscrições seguem abertas
Estado09h59 - 12 Out 2025

Concurso da PM-SP oferece 2,2 mil vagas com salário inicial de R$ 5 mil; inscrições seguem abertas

Últimas Notícias