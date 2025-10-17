Detran libera mais de mil veículos em poucos minutos com novo sistema digital

Mais de mil veículos apreendidos por infrações de trânsito foram liberados em poucos minutos por seus proprietários entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, por meio da LIVE (Liberação Instantânea de Veículos) — serviço digital lançado em junho pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O número representa 47% de todas as liberações feitas no período, que totalizaram 2.335 veículos.

A ferramenta foi desenvolvida com base na hiperautomação, tecnologia que integra diversos sistemas e elimina a necessidade de intervenção humana no processo. A LIVE permite que a liberação seja feita de forma totalmente online, pelo portal do Detran-SP, sem a necessidade de deslocamento até um pátio ou posto de atendimento.

Para utilizar o serviço, o proprietário precisa ter uma conta GOV.BR com selo prata ou ouro. Após o login, basta selecionar o veículo apreendido e acessar a tela com as informações completas sobre a situação do automóvel:

Localização do pátio onde o veículo está recolhido;

Valor da taxa de liberação (fixada em R$ 20,06);

Multas pendentes de pagamento.

Os débitos podem ser quitados via PIX, com QR Code ou chave gerada pelo sistema, e o valor total é calculado automaticamente, garantindo transparência e segurança ao cidadão. Além disso, o ofício de liberação traz o detalhamento dos valores referentes ao pátio, evitando cobranças indevidas.

O sistema também realiza o rastreamento de débitos e restrições de forma integrada, conectando-se a bases como a Receita Federal, a plataforma GOV.BR e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf).

Segundo o Detran-SP, a LIVE foi desenvolvida com o apoio da Prodesp, empresa de tecnologia do Governo do Estado, como parte da estratégia de modernização e digitalização dos serviços públicos, oferecendo mais agilidade, eficiência e comodidade ao cidadão paulista.

