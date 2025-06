Detran afastou 142 despachantes por suspeita e zero fraudes em transferências de veículos

Uma nova estratégia de segurança digital adotada em março pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) levou ao afastamento de pelo menos 142 despachantes suspeitos de desvios em operações de transferência de propriedade de veículos, impedindo a concretização de 158 tentativas de fraude em apenas dois meses. Entre os profissionais sob suspeitas, 43 já tiveram revogado o acesso ao e-CRVsp, sistema disponibilizado pelo Detran-SP para a atuação de despachantes documentalistas. Agora, todos responderão ao processo administrativo, com possibilidade de revogação do acesso aos sistemas. Se for descoberto um crime, a polícia será acionada.

Uma nova estratégia de segurança consiste em uma resposta rápida à menor suspeita de fraude, detectada por meio da análise preditiva, braço da análise de dados capaz de fazer exceções sobre comportamentos e cenários a partir de informações históricas, modelagem estatística e aprendizado de máquina. Uma vez percebida uma conduta diferente do padrão, o sistema fornece indicadores para a equipe do Detran-SP bloquear a operação.

Nesse momento, as pessoas envolvidas são notificadas da interrupção. Em seguida, o caso passou a ser averiguado pelo Detran-SP. Se o órgão entender que a operação é legítima, a restrição será removida. Se confirmada a fraude, o processo segue para estigação e penalização. Neste novo cenário, o Detran-SP conseguiu zerar ocorrências de supostas transações fraudulentas. De 6 de abril a 24 de maio, o número de transações interrompidas por suspeita de irregularidades foi zerado.

“A inteligência de dados nos permite agir antes que o problema se concretize. Não se trata apenas de reagir à fraude, mas de prever seu padrão e interromper a ação no momento em que ela nasce. Essa capacidade preditiva é o que tem feito a diferença no resultado institucional”, afirma Vinícius Novaes, Diretor de Veículos Automotores.

A iniciativa reforça o novo posicionamento do Detran-SP, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), que vem investindo em governança regulatória e no uso estratégico da tecnologia para criar um ambiente de controle qualificado das atividades reguladas e ter maior supervisão nas transações.

Para o diretor de Gestão Regulatória do Detran-SP, Eric Wetter, a nova solução representa também um reconhecimento ao trabalho desempenhado pela categoria. Embora existam casos sob apuração, o número de suspeitas é reduzido diante do total de profissionais credenciados — hoje, 6.490 despachantes. “Nosso compromisso é com a construção de um ambiente de negócios seguro, transparente e técnico atualizado. Todos se beneficiam com a fiscalização: a sociedade, o Estado e, sobretudo, os bons profissionais, que são a ampla maioria. A tecnologia é uma aliada essencial, mas é uma resposta institucional que deve ser rápida, precisa e inteligente”, destaca Eric.

Presidente do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP), Wagner Sanchez defende o reforço na fiscalização, também realizado pela entidade. "São Paulo é o estado brasileiro com maior frota de veículos e despachantes, o que requer atenção redobrada na fiscalização e na regulamentação da conduta ética dos nossos credenciados. Ficamos satisfeitos em saber que o monitoramento do Detran-SP detectou apenas 2% de demonstração de fraude na categoria profissional que representamos – isso indica que 98% estão dentro das normas."

Para evitar a migração da fraude para outros estados, o Detran-SP também ampliou o intercâmbio de informações com os demais órgãos executivos de trânsito, buscando promover uma atuação coordenada em nível nacional.

Leia Também